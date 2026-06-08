ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ: ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದ ಯುವಕ ಮಸಣಕ್ಕೆ!

<p><strong>ರಾಮನಗರ:</strong> ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದ ಆ ಯುವಕ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೂರದ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಕಲ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ, ವಿಧಿಯಾಟವೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿ ತರುವಾಗ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತ ಬದುಕಿಗೆ ಮುಳುವಾಯಿತು. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿ ಸಾವು–ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕ, ಸಾವು ಗೆಲ್ಲಲಾಗದೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. </p><p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಳೀಮರದೊಡ್ಡಿಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಉಮೇಶ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ವಿಶಾಲ್ (23) ಬಾರದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಯುವಕ. ಉಮೇಶ್ ಅವರು ರಾಮನಗರದ ಶಾಂತಿಲಾಲ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶಾಲ್ ಅವರು ಮೇ 27ರಂದು ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಎಂ. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಕಲ್ಲಿನಪುಡಿಯನ್ನು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರು– ಮೈಸೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಚಾಮುಂಡೀಪುರ ಬಳಿ ಶಾಂತಿಲಾಲ್ ಲೇಔಟ್ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ತಿರುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯ ಭಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಎಂಜಿನ್ ಮೇಲಕ್ಕೇರಿದೆ. ಆಗ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವಿಶಾಲ್ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಒತ್ತಿದೆ. ಅದಾದ ಎರಡು ತಾಸು ಚನ್ನಾಗಿದ್ದ ವಿಶಾಲ್ ನಂತರ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದರು.</p><p>ಕೂಡಲೇ ಮನೆಯವರು ಸಮೀಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದರು. ಒಂದು ವಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ವಿಶಾಲ್ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದ ವಿಶಾಲ್, ಇದೀಗ ಮಸಣ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಿಶಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ತಂದೆ–ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರ ಇದ್ದು, ಪುತ್ರನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ರಾಮನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶವದ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಳಿಕ, ಸ್ವಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿತು.</p><p><strong>ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದ ನಿಖಿಲ್</strong></p><p>ಜೆಡಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ವಿಶಾಲ್ ಅವರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು.</p><p>‘ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ದ ವಿಶಾಲ್ ಅವರು, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಕಂಡು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಯುವಕನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಭಾರವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ನಿಖಿಲ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>