ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಕಿಡಿ

ರಾಮನಗರ: 'ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದಿಡಿಡು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟು ಸುಳ್ಳುಗಾರರು. ನಾಚಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಅವರಿಗೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ನಿದ್ರೆಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಹ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಸೂದೆಗೆ ಸೋಲಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಟೀಕೆ ಕುರಿತು ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, 'ಬಿಜೆಪಿ-ಜೆಡಿಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿಗಳು' ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

'ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಿಜಪಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಪರವಾದ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ 2023ರಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಬಿಲ್ಗೆ ಅಂದೇ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವ ಮಸೂದೆ ಯಾಕೆ ಮಂಡಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಿಲ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲವೆ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

'ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡನೆ ಬಿಲ್ ಜೊತೆ ತಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಪಂಚರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಎನ್ಡಿಎ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದಲೇ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿವೆ' ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.

'ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ, ನಾನು ಆ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದರು.

ಸಚಿವರನ್ನು ದೂರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ

'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾಡಾನೆ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರುವುದು ಸರಿಯ್ಲಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಚಿವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಪಿ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅಸಮಾಧಾನ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, 'ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರನ್ನು ದೂರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಳಿ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಕಾಡಾನೆ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಚಿವ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಸಹ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.