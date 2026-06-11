ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಪರಿಸರ ಪ್ರೀತಿ

<p><em>ಎಚ್.ಎಂ. ರಮೇಶ್</em></p>.<p>ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ ತೂಬಿನಕೆರೆ ಗೋವಿಂದು ಹಲವು ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮರಗಳ ಮೇಲೆ, ಕಲ್ಲುಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನವರಾದ ಗೋವಿಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ, ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಅಭಿರುಚಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಮೂಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಮಹತ್ವ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಹೇ... ನಿಷ್ಕರುಣಿ ಮಾನವ, ನಿಲ್ಲಿಸು ಪರಿಸರದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಹಾರ’, ‘ನಾನು ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಆಗರ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡದಿರು ಗಿಡ ಮರ, ನಿಮ್ಮಂತೆ ಬದುಕಿ ಉಳಿಯಲಿ ಜಲಚರ, ಹಸಿರೆಲೆಯ ಚಿಗುರು ಮನುಕುಲದ ಉಸಿರು...’ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗೋವಿಂದ ಅವರ ತಂದೆ ತಿರುಮಲಯ್ಯ, ತಾಯಿ ಕಾಳಮ್ಮ ಇವರ ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ. ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ಗೋಡೆ ಬರಹಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಬಡತನ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮತೋಲನ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಹಸಿವು, ವರದಕ್ಷಿಣೆ, ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ, ಪರಿಸರ, ನೀರಿನ ಮಿತ ಬಳಕೆ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ, ಕೋವಿಡ್ ಅರಿವು ಸೇರಿದಂತೆ ಇವರು ಬರೆದ ಗೋಡೆ ಬರಹಗಳು ಜನರ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿವೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಕಲಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕವನ ಬರೆಯುವುದು, ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ, ಯೋಗ, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಸಂದರ್ಶನ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವರು ಬರೆದ ಜಾಗೃತಿ ಗೋಡೆ ಬರಹಗಳು, ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕುರಿತ ಚಿತ್ರಬರಹಗಳು ಹಲವು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ‘ಸಂಡೆ ಸವಾರಿ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಗೋಡೆ, ಬಂಡೆ, ರಸ್ತೆಗಳ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪರಿಸರ, ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಬೇಕು. ನಾನು ಬರೆಯುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಕೆಲವರ ಮೇಲಾದರೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದರೆ ನನ್ನ ಕಲೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತೂಬಿನಕೆರೆ ಗೋವಿಂದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-14-2050452497</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>