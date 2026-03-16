ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಬೀದಿನಾಯಿ ಉಪಟಳ: ಭಯದಲ್ಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಓಡಾಟ

ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ನಾಯಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ 24- 25 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಿ 1115 ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಬಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ, 25-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ದಾರಾರು ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ, ಈ ನಡುವೆ ನಾಯಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಾಗ ಪ್ರಾಣಿ ದಯಾ ಸಂಘದವರು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.ಧನಂಜಯ, ಪರಿಸರ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ನಗರಸಭೆ.
ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಯಾವುದೇ ಸಂತತಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಅದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗುತ್ತದೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಿತಿಮೀರಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಉಪಟಳದಿಂದ ಜನರು ಜರ್ಜಿರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾಯಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೂಗು ತೂರಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿ ದಯಾ ಸಂಘದವರಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಲು ದತ್ತು ನೀಡಬೇಕು. ಆಗ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಧಮ್ಮ ದೀವಿಗೆ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಕನಕಪುರ.
ಕನಕಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಪತ್ರಿಕೆ, ಹಾಲು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವವರು, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಅವುಗಳ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾಯಿಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಗರ ಸಭೆಯವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಮಾಡದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಶೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವುಗಳ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು.ಅಂದಾನಿಗೌಡ, ನಾಗರಿಕರು, ಕನಕಪುರ.
ಪ್ರತಿಬಾರಿ ಸಭೆ ನಡೆದಾಗ ನಾಯಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೂ ನಗರ ಸಭೆಯವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಯಿಗಳ ಎಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಎಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡದೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಶೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಇದರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಚಂದ್ರು, ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ, ಕನಕಪುರ.
