ಗುರುವಾರ, 14 ಮೇ 2026
ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಅರಿಸಿನದ ಕೊಂಬು ಧರಿಸಬೇಕೇ? ಉಗ್ರಪ್ಪ

‘ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ’ ಎಂಬ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಲಹೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಕಿಡಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಮೇ 2026, 12:41 IST
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಮಿತವ್ಯಯದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ವಿ.ಎಸ್. ಉಗ್ರಪ್ಪ, ಇದು ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ಮಿತವ್ಯಯದ ಸಲಹೆಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ ಎಂಬ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಉಗ್ರಪ್ಪ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯದ ತಂತ್ರ
ತನ್ನ ಆಡಳಿತದ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಜನರಿಗೆ ಮಿತವ್ಯಯದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಗ್ರಪ್ಪ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ
ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕುಸಿತ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಾಲದ ಹೊರೆ
ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ₹52 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹216 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಕೊರತೆ
ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸಂಸತ್ತು ಅಥವಾ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸದೆ, ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಮೋದಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
₹52 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ
11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ದೇಶದ ಸಾಲ
₹216 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
