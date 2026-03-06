ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ನಿಧನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 23:12 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 23:12 IST
ಕನಕಪುರ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಈ ಸೋಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಚಿಕ್ಕಮುಧುವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಹದೇವಮ್ಮ ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು
V Somanna

