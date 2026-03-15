ರಾಮನಗರ: ಇಸ್ರೇಲ್– ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ನಡುವಣ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವ ಖಂಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾದ ಯುದ್ದ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ನಗರದ ಐಜೂರು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಯುದ್ದದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್, ಅಮೇರಿಕ ಮೂರು ದೇಶಗಳ ಅವಿವೇಕದ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಯುದ್ದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಒಂದು ದೇಶದ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಳಿತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ನಿಂತಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯುದ್ದದಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಮಾಯಕರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಣೆ ಎಂದರು.

ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಹಿಟ್ಲರ್ ರೀತಿಯ ಆಡಳಿತ ಕೊನೆಗಾಣಬೇಕು. ಅಮೆರಿಕದ ಪಾಳೆಗಾರಿಕೆಯೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರು ಯುದ್ದ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಕರುನಾಡ ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಜಗದೀಶ್, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಗಂಗಾಧರ್, ಸಿ.ಎಸ್.ಜಯಕುಮಾರ್, ಕೆ.ಜಯರಾಮು, ಕುಮಾರ್, ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಭಾಗ್ಯ ಸುಧಾ, ಕೆ.ವಿ.ಕುಮಾರ್, ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.