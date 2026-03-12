ರಾಮನಗರ: ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಅಗ್ನಿಕೊಂಡ ಮಹೋತ್ಸವ

<p><strong>ರಾಮನಗರ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಅಗ್ನಿಕೊಂಡ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ವಿಜೃಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಅಗ್ನಿಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಸೌದೆ ತಂದು ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 60 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಕೊಂಡಕ್ಕೆ 20 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸೌದೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಅಗ್ನಿಕೊಂಡಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅಗ್ನಿಕೊಂಡ ನಡೆಯಿತು. ನಸುಕಿನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಸಮೀಪ ಕವಣಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳಾದ ಆದಿಶಕ್ತಿ, ಮಾರಮ್ಮ, ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವರ ಸಮೇತ ಹೂ- ಹೊಂಬಾಳೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ದೂರಿ ತಮಟೆ ವಾದನದೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆದ ಕೊಂಡದಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರನ ಮೂರ್ತಿ ಇರುವ ಹಲಗೆ ದೇವರು ಮತ್ತು ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕ ವಿನು ಅಗ್ನಿಕೊಂಡ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆಗ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಜೈ ವೀರಭದ್ರ, ಜೈ ವೀರಭದ್ರ ಎಂದು ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿ ಭಕ್ತಿ ಮೆರೆದರು. ಅವ್ವೇರಹಳ್ಳಿ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಮಠದ ರಾಜಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ರಥ ಎಳೆದು ಜವನ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎಸೆದು ಕೃತಾರ್ಥರಾದರು. ಪೂಜಾ ಕುಣಿತ, ಡೊಳ್ಳು, ತಮಟೆ, ವೀರಗಾಸೆ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮೆರಗು ತಂದವು. ಅಗ್ನಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಭಕ್ತಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಅಗ್ನಿಕೊಂಡ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕೋಜನಹಳ್ಳಿ, ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ, ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ, ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ನಂಜಾಪುರ, ಹೊಸದೊಡ್ಡಿ, ಕಾಡನಕುಪ್ಪೆ, ಕವಣಾಪುರ, ವಿಭೂತಿಕೆರೆ, ಚೌಡಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ, ಅಂಜನಾಪುರ, ಮುನೇಶ್ವರನಗರ, ಮಲ್ಲಂಗೆರೆ, ದೊಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ, ಕಾವೇರಿದೊಡ್ಡಿ, ಹೊಸೂರುದೊಡ್ಡಿ, ಕೈಲಾಂಚ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳು ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>