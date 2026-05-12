ಸಂಗಮ ಬಳಿ ಕಾಡಾನೆ ಸಾವು: ಮರಿಯಾನೆಯ ರೋಧನೆ

<p><strong>ಕನಕಪುರ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಗ್ಗೂರು ವಲಯದ ಕಾವೇರಿ ಸಂಗಮ ಮಡಿವಾಳದ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 38 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣಾನೆಯೊಂದು ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ. ಮೃತ ಆನೆ ಬಳಿ ಮರಿಯಾನೆ ರೋದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯವು ಮನ ಕಲಕುವಂತಿತ್ತು.</p><p>‘ಮಡಿವಾಳದ ಬಳಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವಾಗ ಆನೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರು. ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು’ ಎಂದು ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಎಸಿಎಫ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>‘ಮರಿಯಾನೆಯು ರೋದಿಸುತ್ತ ಮೃತ ತಾಯಿ ಆನೆಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಮನ ಕಲಕಿತು. ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನ ಬಳಿಕ ಇತರ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಸಹ ಬಂದು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದವು. ಮರಿಯಾನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಕಾಡಿನೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ, ಸಾತನೂರಿನ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಗಿರೀಶ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>