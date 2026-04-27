ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಾಡಾನೆ; ಹಸು ಬಲಿ, ಕಾರು ಜಖಂ

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ನಗರದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸೋಮವಾರ ನುಗ್ಗಿರುವ ಒಂಟಿ ಸಲಗ ನಡೆಸಿದ ದಾಂದಲೆಗೆ ಹಸುವೊಂದು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕಾರನ್ನು ಜಖಂಗೊಳಿಸಿರುವ ಆನೆ, ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೆಡವಿದೆ. ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಓಡಾಡಿದ ಸಲಗದಿಂದಾಗಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಭಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.

ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮೂಲದ ರಾಮಪ್ಪ ಎಂಬುವವರ ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಆನೆ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಮಪ್ಪ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಎದುರಿಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದ ಕಾಡಾನೆ ಕಂಡು ಆಘಾತಗೊಂಡು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಗೀತಾ ಎಂಬುವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಯ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಸು ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗೆ ಹಸು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೂಡ್ಲೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಆನೆಯು ನಗರದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಕುರಿತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆನೆ ಬಂದಿರುವ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಾರದಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆನೆಯು ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಬಂದು ದಾಂದಲೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆನೆ ಸೆರೆಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದರು.

ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ಸುಣ್ಣಘಟ್ಟದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ ಕಾಡಾನೆಗೆ ವೈದ್ಯ ರಮೇಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಸಂಜೆ ಅರಿವಳಿಕೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ರಾತ್ರಿ ಆನೆಯನ್ನು ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡೀಪುರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಫ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಆರ್ಎಫ್ಒ ಮಲ್ಲೇಶ್, ಆನೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.