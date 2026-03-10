ಮೊದಲು ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಮಹಿಳೆ; ಆರ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಕಡೆಗಣನೆ: ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ

<p><strong>ರಾಮನಗರ:</strong> ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ. ಹಿ.ಚಿ. ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.<br><br>ನಾಡೋಜ ಎಚ್.ಎಲ್. ನಾಗೇಗೌಡರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಆಯೋಜಿಸುವ ತಿಂಗಳ ಅತಿಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ಲೋಕಸಿರಿ ತಿಂಗಳ ಅತಿಥಿ-114' ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಜಾನಪದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಜಾನಪದ ಹಾಗೂ ಸೋಬಾನೆ ಪದಗಳ ಗಾಯಕಿ ತುಳಸಮ್ಮ ಜನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ತಿಂಗಳ ಅತಿಥಿ ಗೌರವ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮೊದಲು ಗಂಡಸರು ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಲಾಲನೆ, ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಬಿಸಾಡಿದ ಬೀಜಗಳು ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೇ ಭೂಮಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬಗಳೇ ಆಗ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದರು.<br /><br /> ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಆರ್ಯರ ಆಗಮನದ ನಂತರ ಭೂಮಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಮಹಿಳೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಳು. ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವು ಎಂದು ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.<br /><br />ಮಹಿಳೆ ಎಂದರೆ ಶಕ್ತಿ. ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನ್ಯತೆ, ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಅಬಲೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಪುರುಷರಂತೆ ಸಮನಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಸಮಾನರಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಲ್ಪನಾ ಶಿವಣ್ಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.<br /><br />ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಸಾಧನ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಉನ್ನತಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕು ಎಂದು ರಾಮನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಡಾ.ಟಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.<br /><br /> ಜಾನಪದ ಲೋಕದ ಸಿಇಒ ಸರಸವಾಣಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಜಾನಪದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾನಸ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ರಂಗ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರದೀಪ್, ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಾಯಕ ಡಾ.ಸಂದೀಪ್, ಜಾನಪದ ಲೋಕದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಜಾನಪದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>