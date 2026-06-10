<p>ಬಿಡದಿ: ವಂಡರ್ಲಾ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಎರಡು ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಎರಡು ಟಿಕೆಟ್ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಡಿಜೆ ಜುಂಬಾ, ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ-ಪಾನೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂದೆಯಂದಿರು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮೋಜು ಮಾಡಬಹುದು.</p>.<p>ಕಂಪನಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಧೀರನ್ ಚೌಧರಿ, ‘ತಂದೆಯಂದಿರು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಜೆಟ್ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಆನಂದಿಸಲಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿವರಗಳಿಗೆ: https://www.wonderla.com/offer/fathers-day-offerಸಂಪರ್ಕ: 91 80372 30333, +91 9945557777</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-14-621004162</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>