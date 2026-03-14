ಹೊಸನಗರ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮರ್ಪಕ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಮನವಿ

ಹೊಸನಗರ: ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ನಿಗದಿತ ವೇಳೆಗೆ ಆಗದೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಣಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ವರ್ತಕರು ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ಹೊಟೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಯುಗಾದಿ ಹಾಗು ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಹಬ್ಬ ಸಮೀಪಿಸಿದ್ದು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಸೇರಿಯಾದ ವೇಳೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತಲುಪಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣವಾಗದಂತೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಕೂಡಲೇ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ವರ್ತಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಮಲೆಬೈಲು, ಸಾಗರ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಹೋಟೆಲ್ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಬಿ.ಎಸ್.ಸುರೇಶ್, ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಲ್ಲುಹಳ್ಳ, ವಾದಿರಾಜ್, ಸುಭಾಷ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಮೊದಲಾದವರು ಇದ್ದರು.

ತಾ.ಪಂ. ಇಒ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹರೀಶ್,