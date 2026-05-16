ಅರ್ಜಿಗಳ ಶೀಘ್ರ ವಿಲೇವಾರಿ: ಆಗುಂಬೆ ನಾಡಕಚೇರಿಗೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ: ಅಟಲ್ಜೀ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯದ 771 ನಾಡಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುಂಬೆ ಹೋಬಳಿಗೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಲಭಿಸಿದೆ.

'ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 312 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗಿಂತ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ನಾಡಕಚೇರಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುಂಬೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ' ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತೆ ಸಿ.ಎನ್.ಮೀನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಆಗುಂಬೆ ನಾಡಕಚೇರಿ ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶೈಲ ಬಿ.ಎಚ್. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಧವಾ, ಜಾತಿ, ಆದಾಯ, ವಾಸಸ್ಥಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಪಿಂಚಣಿ, ಅಂಗವಿಕರ ಭತ್ಯೆ, ಪಹಣಿ, ಬೆಳೆ ದಾಖಲೆ ಸೇರಿ ಅಂದಾಜು 40 ಬಗೆಯ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 50 ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ 5 ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪೈಕಿ 4 ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಮಂಡಗದ್ದೆ 4, ಮುತ್ತೂರು 25, ಅಗ್ರಹಾರ 38ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ