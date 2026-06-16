ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ, ಕೀಟನಾಶಕ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ: ಪ್ರಕಾಶ್‌

<p>ಆನವಟ್ಟಿ: ‘ಏಕಾಏಕಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಂತ- ಹಂತವಾಗಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಶೇ 80ರಷ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೊರಬ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಗಸನಹಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತೋರವಂದ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷಿಕ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಆನವಟ್ಟೇರ್ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಮಗ್ರ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೃಷಿಕರ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಡಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ತೋಟದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ತರಕಾರಿಯಿಂದ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹತ್ತಾರು ಜನರಿಗೆ ಕೂಲಿಯೂ ಲಭಿಸಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು, 2 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಖರ್ಚು ಕಳೆದು ಅಂದಾಜು ₹4 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಸಾವಯವ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಕ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಆನವಟ್ಟೇರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಕಳೆನಾಶಕ ಬಳಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ದ್ವಾರಳ್ಳಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭು ಪಿ ಅರಳೇಶ್ವರ, ಗ್ರಾಮದ ಅನುಭವಿ ಕೃಷಿಕ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ, ಮುಖಂಡರಾದ ಡಾ.ಜ್ಞಾನೇಶ್, ಗೀತಾ- ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಕುಮಾರ್ ನಾಯ್ಡು, ಗಣೇಶ್ ಬಿಳಕಿ, ಯು.ಎನ್ ಸಂತೋಷ, ಮಂಜುನಾಥ ಹುರುಳಿ, ಸತೀಶ್ ಹೊಸಳ್ಳಿ, ಬಸವನಗೌಡ ಮಲ್ಲಾಪುರ, ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆಕೊಪ್ಪ, ಕೊಟ್ರೇಶ್ ನೇರಲಗಿ, ಕೇಶವ ಬಿಳಗಲಿ, ಮಾರುತಿ, ಜಾನಕಪ್ಪ, ಸುರೇಶ್, ತುಕಾರಾಂ ಜಾದ್ದಿಹಳ್ಳಿ, ಬಸವರಾಜ್ ಶಿವಪುರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-42-429287821</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>