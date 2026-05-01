ಹಸು ಕಳವು: ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ

ಆನವಟ್ಟಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಸಂತೆ ಮೈದಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬಸವರಾಜ ಎಂಬವರ ಮನೆಯಿಂದ ಏ.26ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕಳ್ಳರು ಹಸುವನ್ನು ಕದ್ದು ಕಾರ್ನ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

'ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಕಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಕರು ಸಾಕಿದ್ದೇನೆ. ರಾತ್ರಿ 11.30ಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಹಾಕಿ ಮಲಗಿದ್ದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಆಕಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದ ಆಕಳು ಕಳವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬಸವರಾಜ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ ಸಂಚರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಬೇಗ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆನವಟ್ಟಿ ಠಾಣೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಚಂದನ್ ಚಲುವಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260501-44-492183745