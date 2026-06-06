ಆನವಟ್ಟಿ ಸಂತೆ ಎಂಬ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

<p><em>ರವಿ ಆರ್. ತಿಮ್ಮಾಪುರ</em></p>.<p>ಆನವಟ್ಟಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯುವ ಸಂತೆಗೆ 10 ಎಕರೆ ವಿಶಾಲ ಜಾಗವಿದ್ದರೂ, ಸಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕಲಗಳಲ್ಲೇ ಅಂಗಡಿ– ಮುಂಗಟ್ಟು ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಣ್ಣು, ಸೊಪ್ಪು, ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು, ಪುಸ್ತಕ, ಮೀನು, ಮಾಂಸ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೆಗೆ ಬರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಪಕ್ಕದ ಚರಂಡಿ ಸೇರಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಸಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಶಾಲೆ– ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಶನಿವಾರ ಬಂತೆಂದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋರ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂತೆಯ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಜೊತೆಗೆ ಮೀನು, ಚಿಕನ್, ಮಟನ್ ಮಾರಾಟವೂ ಇದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಮಂಡಕ್ಕಿ, ಖಾರ, ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೊಣಗಳು ಕಾರುಬಾರು ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಮೀನು ಕೊಳ್ಳುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತೊಳೆದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಂಡಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕೇವಲ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಗ್ರಾಹಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮೀನು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮುಂದೆ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಎಂದು ಮೀನು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾದ ಮಂಜುನಾಥ, ಪೈಯಾಜ್, ಹೇಮಾಲ, ಮುನ್ನಾ, ಅದ್ದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆ: ಸುಂಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವವರು ಸಂತೆ ತೆರೆಯಬೇಕಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಓಮ್ನಿ, ಕಾರು, ಟಾಟಾ ಏಸ್, ಲಗೇಜ್ ಆಟೊ ಸೇರಿದಂತೆ ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರಿಂದಲೂ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆ ಇಕ್ಕಲಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕೋಟೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೂ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಜಾಗ ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಆ ಭಾಗದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಬಹು ಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-42-2042655615</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>