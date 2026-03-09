ಸೋಮವಾರ, 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಆನವಟ್ಟಿ: ಬೇಕಿದೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌, ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ರವಿ ಆರ್‌. ತಿಮ್ಮಾಪುರ
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 8:43 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 8:43 IST
ಸಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು. ಅವುಗಳ ನಡುವೆಯೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಜನ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು
ಅನೀಶ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌
ಮಂಜುನಾಥ
ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಆ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಪ.ಪಂ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.
ಅನೀಶ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌ ಆನವಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ. ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯ 
ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲು ಬೀದಿಬದಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು
ಬಿ.ಎಸ್‌. ಮಂಜುನಾಥ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿ
Shivamogga

