ಎಂ.ಎಂ.ಜೋಶಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭ

ಆನವಟ್ಟಿ: 'ಮನುಷ್ಯನ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅಂಗವಾದ ಕಣ್ಣಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹಲವೆಡೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನಾಗರಿಕರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಜಡೆ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಆನವಟ್ಟಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಎಂ.ಎಂ. ಜೋಶಿ ನೇತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಜಿಎಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ 24ನೇ ದೃಷ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭ ಹಾಗೂ ಉಚಿತ ನೇತ್ರ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಂಕಸಾಣದ ಸಮಾಧಾನ ಮಠದ ಘನಬಸವ ಅಮರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನರ ನೇತ್ರ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಗತ್ಯವಿರುವವರನ್ನು ಉಚಿತ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ನೇತ್ರತಜ್ಞ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಕೆ.ವಿ ಶಿವರಾಮ (ಶಿರಸಿ), ಗ್ಲಾಕೋಮಾ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ತನುಶ್ರೀ ಹೆಗಡೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಮುಲ್ಲಾ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿ, ಅಂಧತ್ವ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ದೃಷ್ಟಿಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>