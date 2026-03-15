ಕಲ್ಲೇಶ್ವರರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇರು ಪರ್ವತ: ಎಚ್.ಈ. ಜ್ಞಾನೇಶ್

<p><strong>ಸೊರಬ:</strong> ನಾಡಿನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ ಅವಧೂತ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇರು ಪರ್ವತ ಎಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಎಚ್.ಈ. ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿಭಾಗದ ಹರಿಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ 19ನೇ ಗಣರಾಧನೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಲ್ಲೇಶ್ವರರು ದೈವಶಕ್ತಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸ್ವಂತ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅವಧೂತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಆಕರ್ಷತರಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮುಖಾಂತರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತವರ್ಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಚಿಂತಕರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಪಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಇವರು ವಿವಿಧ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿಸುವ ಮೂಲಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನ ತಮ್ಮ ಬುದುಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ಶರಣರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆದಾಗ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಚಪ್ಪ, ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಿಂಗರಾಜಗೌಡ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಷಣ್ಮುಖ ಕುಂಸಿ, ವೀರೇಶಣ್ಣ, ಲಿಂಗರಾಜ್, ಗುರುರಾಜ್, ಶರಣಪ್ಪ ಕೊಡಕಣಿ, ನಾಗರಾಜ್, ಏಕಾಂತ್, ಪುಟ್ಟಪ್ಪ, ನಾಗಣ್ಣ, ತುಕಾರಾಮ್, ಸೋಮಶೇಖರ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜ್, ಗಂಗಾಧರ್, ತುಕ್ಕಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿದ್ದರು.</p>