ಬೇಸೂರು | ಅಣುವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ?: ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

<p><strong>ಸಾಗರ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ):</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆವಿನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಬೇಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಣುವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಂಬಂಧ ಈಚೆಗೆ ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ (ಎನ್ಟಿಪಿಸಿ) ಜ.31ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ಅಣುವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಂಭಾವ್ಯ ಜಾಗಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕೋರಿದೆ.</p>.<p>ಇದರಲ್ಲಿ 2,000 ಮೆಗಾವಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ 1,200 ಎಕರೆ, 4,000 ಮೆ.ವಾ. ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ 1,600 ಎಕರೆ, 6,000 ಮೆ.ವಾ. ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ 2,000 ಎಕರೆ ಜಾಗದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಲೊನಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 100 ರಿಂದ 150 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಜಯಪುರ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಸೂರಿನ ಹೆಸರೂ ಇದೆ. </p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಗರದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಯು ಫೆ. 2ರಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 3,190.39 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ಸ್ವರೂಪ, ಖಾತೆದಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>‘ಬೇಸೂರು ಗ್ರಾಮವು ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಣುವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಪ್ಸ್ ಕೋಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎ.ಇಂದೂಧರ ಗೌಡ ಬೇಸೂರು.</p>.<p>‘ಬೇಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಕೋರಿ ಹಲವು ರೈತರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅವು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><blockquote>ಹಿಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಬೇಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಭೂ–ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದು ನಂತರ ಅಣುಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ</blockquote><span class="attribution">ವೀರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಸಾಗರ</span></div>.<div><blockquote>ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿಗೆ ಬೇಸೂರು ಸಮೀಪವಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಣುವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೈಗಾ ಅಣು ಸ್ಥಾವರದಿಂದ ಆಗಿರುವ ಅನಾಹುತಗಳು ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿವೆ</blockquote><span class="attribution">ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಳೂರು ಸಾಗರ ಶಾಸಕ</span></div>.<div><blockquote>ಮಲೆನಾಡಿನ ಜನರು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುಳುಗಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾಗಲು ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರದು</blockquote><span class="attribution"> ಬಿ.ಎ.ಇಂದೂಧರ ಗೌಡ ಬೇಸೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಪ್ಸ್ ಕೋಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ</span></div>.<p><strong>‘ಸಿಗಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಅಪಾಯ’</strong> </p><p>‘ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಅಣು ವಿಕಿರಣದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ’ ಎಂದು ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ‘ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಗಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ’ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>