ಭದ್ರೆಯ ಒಡಲಿಗೆ ತರಹೇವಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ

<p>ಭದ್ರಾವತಿ: ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೀವನಾಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಭದ್ರಾ ನದಿಯ ಒಡಲಿಗೆ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ಕಸ ಸುರಿದು ಮಲಿನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂದಾಜು ಐದು ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ನದಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಣ್ಣದಹಳ್ಳಿ, ತರೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆ, ಮಾಧವಾಚಾರ್ ವೃತ್ತ, ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಕಡದಕಟ್ಟೆ ಸಮೀಪ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ರಾಶಿಗಳೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ದುರ್ನಾತದಿಂದಾಗಿ ನದಿ ತೀರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ, ಮಾಧವಾಚಾರ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಇರುವ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಹಳೇ ಸೇತುವೆ ಮೇಲಿಂದ ನದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಹಳೇ ಫೋಟೊಗಳು, ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಕೆಡವುವಾಗ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಹಾಸಿಗೆ, ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಹಳೆಯ ಕಮೋಡ್ಗಳು, ಊಟ ಮಾಡಿರುವ ಅಡಿಕೆ ಹಾಳೆ, ತಟ್ಟೆಗಳು... ಹೀಗೆ ತರಹೇವಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗಳು, ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನದಿಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೀನುಗಾರ ರಂಗಪ್ಪ.</p>.<p>‘ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತಿನ್ನಲು ನಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತಿವೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದು ಸೇತುವೆಗಳ ಮೇಲಿನಿಂದ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ನದಿಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ನದಿ ನೀರು ಮಲಿನವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮೀನಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ 2022ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾವತಿ– ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ನಡುವಿನ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ನದಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಭದ್ರಾವತಿಯ ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಸೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಗರಸಭೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ 25 ಮಂದಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನದಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅವರ ಸೇವೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭದ್ರಾ ನದಿಯ ಮೂರು ಸೇತುವೆಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಕಸ ಎಸೆಯುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಸಮುದಾಯ ಸಂಚಾಲಕರು ತಡೆದು, ಅವರಲ್ಲಿ ನದಿ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಸೆಯುವವರಿಗೆ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ 1974 ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1964ರ ಅಡಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತ ಹೇಮಂತ್ ಎನ್.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260519-42-2046019260</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>