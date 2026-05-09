ಕೊಲೆ ಯತ್ನ; ಐವರಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ

<p>ಭದ್ರಾವತಿ: ಸಹೋದರ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಹಲ್ಲೆ, ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಐವರು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಾಗೃಹ ವಾಸದ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>2021ರ ಜೂನ್ 3ರಂದು ಆಸ್ತಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಮಾರನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದ ರಾಜ ನಾಯ್ಕ, ಅವರ ತಮ್ಮ ಸುಂದರ್ ನಾಯ್ಕ ಹಾಗೂ ಅತ್ತಿಗೆ ಜಯಾ ಬಾಯಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಮಾರಾಮಾರಿ ನಡೆದು ದೂರು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು.</p>.<p>‘ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ರಾಜ ನಾಯ್ಕ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗ ರವಿ ನಾಯ್ಕ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು, ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಸುಂದರ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರ ಮಗ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ರಾಜ ನಾಯ್ಕ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ರವಿ ನಾಯ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಐಪಿಸಿ ಕಲಂ 307 ಹಾಗೂ 504ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಂತದಲ್ಲೇ ರಾಜ ನಾಯ್ಕ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದ ಕಾರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರವಿ ನಾಯ್ಕಗೆ 8 ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ₹ 2 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಾರಾಗೃಹ ವಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ₹ 20,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ನೊಂದ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ₹ 2 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆಯೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇದೇ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ರಾಜ ನಾಯ್ಕ ‘ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಪತ್ನಿ ಜಯಾ ಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮನ ಪತ್ನಿ ಸರೋಜಾ ಬಾಯಿ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪುತ್ರ ರವಿ ನಾಯ್ಕನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಪ್ರತಿದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಯಾ ಬಾಯಿ, ಸರೋಜಾ ಬಾಯಿ, ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಐಪಿಸಿ ಕಲಂ 307, 323, 324 ಹಾಗೂ 504ರ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಯಾ ಬಾಯಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದ ಕಾರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ₹ 2.31 ಲಕ್ಷ ದಂಡ, ವಿನಯ್ ಹಾಗೂ ಸರೋಜಾ ಬಾಯಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಜೈಲು ವಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ₹ 62,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೊಂದ ರವಿ ನಾಯ್ಕಗೆ ₹ 1 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆಯೂ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260509-42-571479794</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>