ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಲವೆಡೆ ಭಾನುವಾರ ಗುಡುಗು–ಸಹಿತ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ

<p>ಭದ್ರಾವತಿ: ನಗರ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಲವೆಡೆ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗುಡುಗು–ಸಹಿತ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ವರುಣ ದೇವನ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಸದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದ ರೈತರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು.</p>.<p>ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಬಳಲಿದ್ದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಳೆರಾಯ ಹಿತಾನುಭವ ನೀಡಿದ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾದ ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟ, 3.30ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ವರ್ಷಧಾರೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಬಿ.ಎಚ್.ರಸ್ತೆ, ಸಿ.ಎನ್. ರಸ್ತೆ, ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿಯಿತು. ನಗರದಲ್ಲಿ ತಂಪನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಹಿರಿಯೂರು, ಕೂಡ್ಲಿಗೆರೆ, ಬಾರಂದೂರಿನಲ್ಲೂ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾರದ ಸಂತೆಗಾಗಿ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಪರದಾಡಿದರು. ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಬಟ್ಟೆ, ಧಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪರದಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೆಲ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಸಾಗಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಹಲವರು ಮಳಿಗೆಗಳು, ಬಸ್ ಹಾಗೂ ಆಟೊ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂತು.</p>.<p>‘ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ತಡವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತೋಟಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮಳೆ ಬರಬಹುದೆಂಬ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಪ್ಗಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿಸಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಲಸಗಾರರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಹರಡಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಭಾನುವಾರ ಸುರಿದ ಮಳೆ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಸಲಿಕಟ್ಟೆಯ ರೈತ ಈಶ್ವರ್.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-42-231067353</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>