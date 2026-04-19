ನೀರಿನ ಮಾಸಿಕ ಶುಲ್ಕ ಕಡಿತ

<p>ಭದ್ರಾವತಿ: ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ನೀರಿನ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ನಗರಸಭೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಗರಸಭೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ₹160ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರಸಭೆ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹120 ಇದ್ದ ಮಾಸಿಕ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ನೀರಿನ ಶುಲ್ಕವನ್ನು, 2026-27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ₹180ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಶುಲ್ಕ ಏರಿಕೆಗೆ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಕೆ.ಮೋಹನ್, ‘ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಸಿಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ₹160ಕ್ಕೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಚರ್ಚೆಯ ಬಳಿಕ ಶುಲ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತ ಹೇಮಂತ್ ಎನ್., ‘ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಸಾಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರಿನ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವಾಗ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಭೂತನಗುಡಿ, ಖಾಜಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮರಾಠಿ ಬೀದಿ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸದಸ್ಯರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯು ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಶೇ 3ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿತು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬಿ.ಸಿ. ಗೀತಾ ರಾಜಕುಮಾರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಷೀರ್ ಅಹಮದ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪ್ರೇಮಾ ಕೆ.ಪಿ. ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-42-1409535839</p>