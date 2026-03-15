ಹಿರಿಯರ ಜೀವನಾನುಭವ ದಾರಿದೀಪ: ಬಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್

<p><strong>ಭದ್ರಾವತಿ:</strong> ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಜೀವನಾನುಭವದಿಂದ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬದುಕು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪಿಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸುರಕ್ಷಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ನ್ಯೂ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸುರಕ್ಷಾ ಜೀವನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಐದನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಈಚೆಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಆಧುನೀಕರಣದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಹೊರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ. ಅವರ ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಬಲ್ಲದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುಶಿಕ್ಷಿತರೇ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ತಾತ್ಸಾರದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಭದ್ರಾವತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಲ್. ಷಡಕ್ಷರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುದೀಪ್, ಸರ್ವಮಂಗಳ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>