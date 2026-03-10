ಭದ್ರಾವತಿ | ಸಂಚಾರ ಸುಧಾರಣೆ; ತಗ್ಗಿದ ಸಾವು–ನೋವು

<p><strong>ಭದ್ರಾವತಿ</strong>: ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಹಲವಾರು ಸಂಚಾರ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳ ಹಾಗೂ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾವು– ನೋವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ 2023ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ 342 ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು, 73 ಸಾವು ಹಾಗೂ 2024ರಲ್ಲಿ 303 ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು, 73 ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದವು. 2025ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಮುಖವಾಗಿ 287 ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾಯ ಹಾಗೂ 54 ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೈಗೊಂಡ ಬಿಗಿಯಾದ ಕ್ರಮಗಳೇ ಸಾವು– ನೋವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗಲು ಕಾರಣ. 2023ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 15,833, 2024ರಲ್ಲಿ 17,192 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. 2025ರಲ್ಲಿ 26,480 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಥೋಡ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಆಧಾರಿತ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ರಹಿತ ಚಾಲನೆ ಮುಂತಾದ ಸಂದರ್ಭ ಫೋಟೋಗಳು, ಲೊಕೇಶನ್, ಸಮಯವನ್ನು ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಸಮೇತ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೀಗೆ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಭದ್ರಾವತಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಾಲೇಜು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಲವಾರು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅತೀ ವೇಗದ ಚಾಲನೆ ಹಾಗೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ರಹಿತ ಚಾಲನೆಯ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯು ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ನಿಷೇಧ, ಏಕ ಮುಖ ಸಂಚಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಮಾರ್ಚ್ 6ರಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ನಗರಸಭೆ ಬಲಭಾಗದ ಗೇಟ್ನಿಂದ ನೇತಾಜಿ ನಗರದ ಕಮಾನಿನವರೆಗೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜೈ ಭೀಮ್ ನಗರ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಸಿಪಿಐ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕ್ರಾಸ್ವರೆಗೆ, ರಂಗಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಸವಿತಾ ಮೆಡಿಕಲ್ನಿಂದ ಜಿ ಸರ್ವಿಸ್ವರೆಗೆ, ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಪಾಕೀಜಾ ಚಿಕನ್ ಸೆಂಟರ್ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರಿನ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ವರೆಗೆ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಪರಿಮಳ ಹೋಟೆಲ್ ಕಡೆ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ಮಾಧವಾಚಾರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಮರಶಿಲ್ಪಿ ಜಕಣಾಚಾರಿ ಸೇತುವೆ, ಹಳೆ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಏಕ ಮುಖ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮಾಧವಾಚಾರ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಸರಿ ಹಾಗೂ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 3.39 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೊರಗಿನ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ಎನ್.ಎಚ್–69) ಹಾಗೂ ಮೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ಎಸ್.ಎಚ್- 65, 68, 116)ಗಳು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತವೆ.</p>.<p><strong>ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ತಗ್ಗಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಬಹುದು.</strong></p><p><strong>– ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಥೋಡ್ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಭದ್ರಾವತಿ</strong></p>