‘ತಾರತಮ್ಯ ನಿವಾರಣೆ; ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಬಲ’

ಭದ್ರಾವತಿ: 'ಲಿಂಗಾಧಾರಿತ ತಾರತಮ್ಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅನನ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇಚೆಗೆ ನಡೆದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕುಟುಂಬದ ಒಳಗೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಳಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕುರಿತು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಜ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಗೌರಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವಮಂಗಳಮ್ಮ ಶಿವಶಂಕರಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ದಂತ ವೈದ್ಯೆ ಮಯೂರಿ, ಶುಶ್ರೂಷಕಿ ಇಂದಿರಮ್ಮ, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಉದ್ಘೋಷಕಿ ವಿದ್ಯಾ ಕಾರಂತ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕಿ ಮಂಜುಳಾ ಶಿವಪ್ಪ, ಮಹಿಳಾ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಾದ ರುದ್ರಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಾಗರತ್ನಾ ವಾಗೀಶ್ ಕೋಠಿ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆರ್.ಎಸ್. ಶೋಭಾ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕುಸುಮಾ ತೀರ್ಥಯ್ಯ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ವಾಣಿಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮಮತಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಕವಿತಾ ಅಶೋಕ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು. ಕಲ್ಪನಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಉಷಾ ವೀರಶೇಖರ್ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>