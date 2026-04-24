ಹಳದಮ್ಮ ದೇವಿ ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ

ಭದ್ರಾವತಿ: ನಗರದ ಹಳದಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಿಡಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಆರತಿ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ದೇವಾಲಯದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಡಿ ಕಂಬ ಏರುವ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದ ಸಂತೋಷ್ ಅವರನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಕರೆ ತಂದರು.</p>.<p>ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಹಳದಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸಿಡಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಂಬಾಳೆ ಹಾಗೂ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಸಂತೋಷ್, ಸಿಡಿ ಕಂಬ ಏರಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಐದು ಸುತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ ತೊಟ್ಟಿಲ ಸಿಡಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>