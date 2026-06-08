ಭದ್ರಾವತಿ ಕಾಗೇಹಳ್ಳ ಸೇತುವೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಮುರಿದು 2 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ದುರಸ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ

<p>ಭದ್ರಾವತಿ: ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡು, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 65ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಗೇಹಳ್ಳದ ಸೇತುವೆಯ ತಡೆಗೋಡೆ ಮುರಿದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ದುರಸ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮಲ್ಪೆ ಹಾಗೂ ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಚನ್ನಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಭದ್ರಾವತಿ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಈ ಸೇತುವೆಯೆಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗ ಇಳಿಜಾರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಿರುವುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಅಪಾಯಗಳ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಭದ್ರಾ ನದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉಪನದಿಯಾಗಿರುವ ಕಾಗೇಹಳ್ಳ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವುದರಿಂದ, ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳದ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 30ರಂದು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಒಂದು ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಕಾಗೇಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದ ಸೇತುವೆ ಮೇಲಿಂದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಉರುಳಿತ್ತು. ಆ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 35 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆಯ ಒಂದು ಭಾಗದ ತಡೆಗೋಡೆಯೇ ಮುರಿದುಹೋಗಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಹಿಂದೆಯೂ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ತಡೆಗೋಡೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದು ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ದುರಸ್ತಿಯಾಗದಿರುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸೇತುವೆಯ ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಸೇತುವೆಯಿಂದ 50 ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲೂ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಾಗೇಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.</p>.<p>‘ಸೇತುವೆಯ ತಡೆಗೋಡೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೆ.ಎಸ್. ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-42-1269458972</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>