ಭದ್ರಾವತಿ: ಕಂಚಿನಬಾಗಿಲು ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ

ಭದ್ರಾವತಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಕಂಚಿನಬಾಗಿಲು ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ಕ್ಕೆ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಛತ್ರಿ, ಚಾಮರ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಿಂದ ಹೊರತರಲಾಯಿತು. ದೀಪ ಸ್ತಂಭದ ಬಳಿ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಯಿತು.

ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿಯು ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.15ಕ್ಕೆ ರಥೋತ್ಸವ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಟ್ಪಟ್ ನಗರದ ಭಕ್ತರು ರಥಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಹೂ ಮಾಲೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಭಕ್ತರ ಜಯ ಘೋಷದ ನಡುವೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ರಥವು ರಂಗಪ್ಪ ವೃತ್ತ, ಕಂಚಿನಬಾಗಿಲು ಮೂಲಕ ಸಾಗಿತು. ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೇಸರಿ ಶಾಲುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದ ಯುವಕರು, ಹನುಮನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಕುಣಿದರು.

ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕಂಚಿನಬಾಗಿಲು ಹಾಗೂ ರಂಗಪ್ಪ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಪಾನಕ ಹಾಗೂ ಕೋಸಂಬರಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ರಥೋತ್ಸವ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಬಳಿಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಉಡುಪರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳು ನಡೆದವು.