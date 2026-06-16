<p>ಭದ್ರಾವತಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಎಂಪಿಎಂ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸೇವೆಗೆ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗೀತಾ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಈಚೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಎಂಪಿಎಂ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಬಡಾವಣೆಯ ನಾಗರಿಕರ ಬಹು ದಿನದ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಕೆ. ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ 22ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಕೆ.ಮೋಹನ್ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಪ್ರಬಂಧಕರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಈ ಬಸ್ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ತರೀಕೆರೆ–ಭದ್ರಾವತಿ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಈ ಬಸ್ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಟು ಜಯಶ್ರೀ ವೃತ್ತ, ಪ್ರೊ.ಬಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ವೃತ್ತ, ಬುಳ್ಳಾಪುರ, ಉಜ್ಜಿನಿಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಂಪಿಎಂ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಾರಂದೂರು, ಎಂ.ಸಿ ಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ತರೀಕೆರೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಸ್ಗಳು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಂಪಿಎಂ ನೌಕರರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಜಿ. ಬಸವರಾಜಯ್ಯ, ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-42-1429799325</p>