ಭದ್ರಾವತಿ: ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಆಟೊಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಖ್ಯೆ

<p><strong>ಭದ್ರಾವತಿ:</strong> ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಆಟೊ ರಿಕ್ಷಾಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡುವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆಟೊ ರಿಕ್ಷಾಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಹನ ವಿಮೆ, ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ, ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ದಾಖಲೆ, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮೊದಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ದಾಖಲೆಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ವಾಹನಕ್ಕೆ 'ಬಿಡಿವಿಟಿ' ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಎ.ಜಿ. ಕಾರಿಯಪ್ಪ ಬುಧವಾರ ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವ ಆಟೊಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಶೇಷ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಆಟೊಗಳ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಬಳಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಟೊ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ನಡೆಯಬಹುದಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನ ಆಟೊ ರಿಕ್ಷಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಟೊ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಹಾಗೂ ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊದಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>'ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 700 ಆಟೊಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 80 ಆಟೊಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಥೋಡ್ ತಿಳಿಸಿದರು. </p>