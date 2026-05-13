ಭೂಮಾಪಕರ ಮುಷ್ಕರ; ರೈತರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ

ಭದ್ರಾವತಿ: 'ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಭೂಮಾಪಕರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮುಷ್ಕರದಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>'ಸೇವೆ ಕಾಯಂ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ, ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಮೊದಲಾದ ಭದ್ರತಾ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಭೂ ಮಾಪಕರು ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಅಳತೆ, ಹದ್ದುಬಸ್ತು, ಪೋಡಿ ಮೊದಲಾದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ರೈತರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳು ವಿಲೇ ಆಗದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎನ್. ರಾಜು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲಿಫ್ಟ್ ದುರಸ್ತಿಯಾಗಬೇಕು. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಕೊನೆಯಾಗಬೇಕು. ಭೂಮಾಪನ, ಹದ್ದುಬಸ್ತು, ಪೋಡಿ ಮೊದಲಾದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ರೈತರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ವಿಲೇ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.</p>.<p>ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ತೀರ್ಥೇಶ್, ಸೋಮಣ್ಣ, ಅಕ್ರಂ ಖಾನ್, ಎಂ.ವಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಟಿ.ಜಿ. ಬಸವರಾಜಯ್ಯ, ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಹೋರಾಟಗಾರ ಐ.ಎಲ್. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾಬಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>