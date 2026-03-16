ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಸ್ಥಾನ: ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ

ಸೊರಬ: 'ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಸ್ಥಾನವಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಮಾನಳಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ' ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ರಂಗನಾಥ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾಧಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ನೆಲ- ಜಲವನ್ನು ತಾಯಿ ಎಂದು ಪೂಜಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ನೀಡಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ ಎಂಬುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನ, ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು. ಸಹನಾಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಖ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಾಗಿ ಸಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಮಹಿಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರದೇ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಗೌರವಿಸುವುದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ದಾಪುಗಾಲು ಇಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯು ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಮಾನಳಾಗಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ತಾಯಿಯಾದವಳು ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಿದರೆ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರ್ ಶೇಟ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದ ಎಸ್ಕೆಡಿಆರ್ಡಿಪಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಜಯಂತಿ, ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಧುರಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಾಹುಕಾರ್, ಸೂಲಗಿತ್ತಿ ಸಾರೇ ಸೀತಮ್ಮ ಕಲ್ಲಂಬಿ, ಸಾಹಿತಿ ಪಿ.ಎಸ್. ಸುನೀತಾ, ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಸಂಶೋಧಕಿ ಪೃಥ್ವಿ ಜಾಣಾ ಕೆರೆಕೊಪ್ಪ, ಎಸ್ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ವನಿತಾ ಭಂಡಾರಿ, ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ಗಳಾದ ಜಿ.ರೂಪಾಲಿ, ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಮಾರ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಚ್.ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವೈದ್ಯೆ ಅಶ್ವಿನಿ ವಿನಯ್, ವಕೀಲೆ ಹಾಗೂ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಿ.ಬಿ. ಮಂಜುಳಾ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ಕಲಾವಿದೆ ವೀಣಾ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಕೋಟಿಪುರದ ಎವರಾನ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಚರಿತಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಧರ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೂಪಾ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಮೆಡಿಲೆನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪ್ರಭು ಸಾಹುಕಾರ್, ಜ್ಞಾನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಮೋನಿಕಾ ಡಿಸೋಜಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು. ರೂಪಾ ಮಧುಕೇಶ್ವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುರಳೀಧರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸುನೀತಾ ವಂದಿಸಿದರು. ಕಸಾಸಾಂ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹೇಶ್ ಖಾರ್ವಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.