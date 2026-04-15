ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಿದರೂರು ಸಜ್ಜು

ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಗಲ್

ಕಾರ್ಗಲ್: ಭಾರಂಗಿ ಹೋಬಳಿಯ ಜೈನ ಕಾಶಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿರುವ ಬಿದರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಿದರೂರು ಜೈನ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ ಏ.23ರಿಂದ ಏ.29 ರವರೆಗೆ ಜೈನ ಧರ್ಮೀಯರ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಇಲ್ಲಿನ 1008 ವರ್ಧಮಾನ ಸ್ವಾಮಿಯ ಚೈತ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಭಟ್ಕಳ ಸಮೀಪದ ಹಾಡುವಳ್ಳಿಯ ಮಹಾ ಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಇಂದಗರಸ ರಾಜನು ಈ ಹಿಂದೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬಸದಿಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದಿವೆ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾರಂಗಿ ಹೋಬಳಿಯ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದವರು ಸೇವಾ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ನೂತನ ಶಿಲಾಮಯ ಜಿನಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ₹ 2 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮಂದಿರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಂಡು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಆರಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಿನ ಮಂದಿರದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪುರಾತನ ಬಾವಿಯನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಮಂಡಲ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಧಾನ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. 1,200 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ವರ್ಧಮಾನ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಿನಬಿಂಬವನ್ನೇ ನೂತನ ಶಿಲಾಮಯ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಜೋಗ ಜಲಪಾತದ ಸಮೀಪದ ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿನ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಬಿದರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂದಿರದ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣಾ ಹಾಗೂ ಭಗವಾನ್ ವರ್ಧಮಾನ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಾನಸ್ತಂಬೋಪರಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಜಿನಬಿಂಬದ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ. ಸ್ವಾದಿ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಮಠ ಸೋಂದಾ ಜಗದ್ಗುರು ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಟ್ಟಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 7 ದಿನ ವೈಭವದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ