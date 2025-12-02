ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಭದ್ರಾವತಿ | ‘ಬಡವರ ವಿರೋಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ’

ಬಿಜೆಪಿ ನಗರ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಮಂಡಲಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:41 IST
Last Updated : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:41 IST
Shivamogga

