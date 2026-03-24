ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಂಡರ್ ಕೊರತೆ: ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು

ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೊರೆ ಹೋದ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲಿಕರು
ಎಂ.ರಾಘವೇಂದ್ರ
Published : 24 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:25 IST
Last Updated : 24 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:25 IST
ಹೋಟೆಲ್ ಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಿಲ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ
ಹೋಟೆಲ್ ಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಿಲ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ
ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳು.
ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲೆಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಮಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಟ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟ.
ಪ್ರಸಾದ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲಿಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ಧಾರಿ. ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧಿಗಳಂತೆ ನೋಡಬಾರದು.
ಎಂ.ನಾಗರಾಜ್. ಮಾಲಿಕರು ಪವಿತ್ರ ಹೋಟೆಲ್ ಸಾಗರ
ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೀದಿ ಬದಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತಿನಿಸು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲೆಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಬಿ.ಆರ್.ಜಯಂತ್ ಇಂಧನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಾಲಿಕ
