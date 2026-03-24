ಸಾಗರ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ತಲೆದೋರಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ನಿಂತಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.

ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೆ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿವೆ. ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆ ಹೊರತಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

'ಕಳೆದ ವಾರ ಮೂರು ದಿನ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ತಂದು ನಿಯಮಿತ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮೈಸೂರು ಕೆಫೆ ಹೋಟೆಲ್ನ ಮಾಲೀಕ ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ.

'ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಾಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಕಾಣದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊಗೆರಹಿತ ದೇಸಿ ಒಲೆ ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರೋಟಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಎಂ. ನಾಗರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ನಡುವೆ 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಪಂಪ್ ಸ್ಟವ್ ಮತ್ತೆ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ನವರು ಈ ಸ್ಟವ್ಗಳಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಬಳಸಿ ಕಾಫಿ, ಟೀ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಸುವ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 'ದಿನಕ್ಕೆ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ 500 ಸಿಲೆಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ 360 ಸಿಲೆಂಡರ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಭಯ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಂಧನ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಾಲೀಕ ಬಿ.ಆರ್. ಜಯಂತ್.

'ನಮ್ಮ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 20ರಿಂದ 30ರಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಸಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವೊ ಎಂಬ ಆತಂಕದಿಂದ ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನವೆ ಸಿಲೆಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ' ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಗರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಮಾಲಿಕ ಕೆ.ಎಸ್. ಸುಬ್ರಾವ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲೆಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಮಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಟ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಪ್ರಸಾದ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲಿಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ಧಾರಿ. ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧಿಗಳಂತೆ ನೋಡಬಾರದು. ಎಂ.ನಾಗರಾಜ್. ಮಾಲಿಕರು ಪವಿತ್ರ ಹೋಟೆಲ್ ಸಾಗರ

ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೀದಿ ಬದಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್