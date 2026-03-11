ಬುಧವಾರ, 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತ:ಆಹಾರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ತುರ್ತು ಸೇವೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ
ವೆಂಕಟೇಶ ಜಿ.ಎಚ್.
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:33 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:33 IST
ಗೃಹ ಬಳಕೆಯದ್ದು ಯಾವುದೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊರತಾಗಿ ಉಳಿದ ಕಡೆಗೆ ಫೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಕವಳಿಕಟ್ಟಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ShivamoggaLPGCylinder supply

