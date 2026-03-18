ಸಂಕೀರ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ: 48 ವರ್ಷದ ರೋಗಿಗೆ ಮರುಜೀವ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ನಾರಾಯಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಆಟೊ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ನರ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ 48 ವರ್ಷದ ರೋಗಿಗೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಜೀವ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ನರರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಹಂಸಾ ಕೆ.ಎಂ. ತಿಳಿಸಿದರು.

ರೋಗಿ ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಆಯಾಸದ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಯಾಸ್ತೇನಿಯಾ ಗ್ರಾವಿಸ್ ಇರುವುದಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿತು. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಎದೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 12 ಸೆಂ.ಮೀ. ಗಾತ್ರದ ಗಡ್ಡೆ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೊದಲಿಗೆ ಔಷಧೋಪಚಾರದ ಮೂಲಕ ರೋಗಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿ, ನಂತರ ಥೈಮಸ್ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಥೈಮೆಕ್ಟಮಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣಿ ಆರ್. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ರೋಗಿಗೆ ಮೈಯಾಸ್ತೇನಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಉಂಟಾಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡವು. ಇದರಿಂದ ಉಸಿರಾಟ ವೈಫಲ್ಯದ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದರೂ, ವೈದ್ಯರ ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮದಿಂದ ರೋಗಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು.

ಮೂರು ಸುತ್ತಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾಫೆರೆಸಿಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ನಿಗಾಘಟಕದ ಆರೈಕೆಯ ಬಳಿಕ ರೋಗಿಯ ಉಸಿರಾಟ ಶಕ್ತಿ ಪುನಃ ಸುಧಾರಿಸಿತು. ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಐದನೇ ದಿನ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಬಳಿಕ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದರು.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶೈಲೇಶ್ ಎಸ್.ಎನ್., ರೋಗಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.