ಸಾಗರ | ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜೀವಂತ– ದೇಸಿ ಚಿಂತಕ

<p><strong>ಸಾಗರ</strong>: ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ದೇಸಿ ಚಿಂತಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಬ್ರಾಸಂ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ಮುಖಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಚೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾಯಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಮಹಿಳೆಯರಿಂದಲೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಶ್ರಮವಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ. ರಮಾ, ಮಂಜುಳಾ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಗಿರಿಜಾ, ಶರಣ್ಯ ನವೀನ್, ಪ್ರವೀಣ, ಪದ್ಮಾ, ನಂದಿನಿ, ರೂಪಾ ಶಶಿಧರ್ ಮೊದಲಾದವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವರಚಿತ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ವಾಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಸಾವಿತ್ರಿ ಕೆ.ಜಿ. ಶಿವಪ್ಪ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ಎಂ.ವಿ. ಪ್ರತಿಭಾ, ರಮೇಶ್, ಸೌದಾಮಿನಿ, ಪೀಟರ್ ಇದ್ದರು.</p>