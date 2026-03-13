ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಮೆಗ್ಗಾನ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ: ದುಬಾರಿ ಕೋಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಈಗ ಉಚಿತ!

ಶ್ರವಣ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಿವುಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆರವು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:16 IST
Last Updated : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:16 IST
ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಾವಣಗೆರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
– ಡಾ.ಎಸ್.ಶ್ರೀಧರ್, ಇ&ಟಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
