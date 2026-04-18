24ರಂದು ಕಳಶಾರೋಹಣ, ಧರ್ಮಸಭೆ

ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು: 'ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ₹4 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏ. 24ರಂದು ಕಳಶಾರೋಹಣ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಸಭೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಯಡೇಹಳ್ಳಿ ಕರಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಎಂ. ಹಾಲೇಶಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಯಡೇಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಲಾಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕಳಶಾರೋಹಣ ಸಮಾರಂಭದ ಆಹ್ವಾನ ಪ್ರತಿಕೆಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'20ರಂದು ಶಿಲಾ ಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶೊತ್ಸವ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ. 21ರಂದು ಗಣಹೋಮ, ನವಗ್ರಹ ಹೋಮ, ಕಳಶಾರಾಧನೆ, ರುದ್ರಹೋಮ ಜರುಗಲಿವೆ. 22ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಹಿರೇಕಲ್ಮಠದ ಒಡೆಯರ್ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ಮಳಲಿ ಮಠದ ಗುರು ನಾಗಭೂಷಣ ಶ್ರೀಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'24ರಂದು ತರಳಬಾಳು ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಳಶಾರೋಹಣ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಸಭೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೀಯ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಸಂಸದ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಶಾಸಕಿ ಶಾರದಾ ಪೂರ್ಯಾನಾಯ್ಕ, ರೈತ ಮುಖಂಡ ಎಚ್.ಆರ್, ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಪಡೆಯ ಸಹಕಾರ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಜಾತಿ, ಭೇದ ಮರೆತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಫಲವಾಗಿ ಸುಂದರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಬೃಹತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಧನ ಸಹಾಯದ ಜತೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ವಂತಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖರಪ್ಪ, ಜಿ.ನಂದ್ಯಪ್ಪ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಎಚ್.ಬಸಪ್ಪ, ದೇವರಾಜ್, ಪಾಲಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಶಿವಪ್ಪ, ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಕುಮಾರ್, ನಂದೀಶ್, ನಂದಿ ಬಸಪ್ಪ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>