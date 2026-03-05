ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ‘ಬಣ್ಣ’ದ ಹೊಳಪು

ಕಾಮಣ್ಣನ ದಹಿಸಿ ವಸಂತನಾಗಮನಕ್ಕೆ ಯುವಜನರ ಮುನ್ನುಡಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:11 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:11 IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹೋಳಿಯ ಮೆರುಗು
ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಭ್ರಮ
Holi celebrations

