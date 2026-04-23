<p>ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು: ‘ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬದುಕಿಗೆ ಧರ್ಮ ಅಗತ್ಯ’ ಎಂದು ಮಳಲಿ ಮಠದ ಗುರು ನಾಗಭೂಷಣ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಯಡೇಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮೈಲೆಮಲ್ಲಮ್ಮ, ಗಣಪತಿ ಹಾಗೂ ಶಿವಲಿಂಗ ಶಿಲಾವಿಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಕಳಸಾರೋಹಣದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶಿವಪೂಜೆ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮೌಢ್ಯದ ಬದುಕಿಗಿಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ್ತ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಮತ್ತು ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬಾರದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೆತ್ತ ಒಡಲು, ಹೊತ್ತ ಹೆಗಲನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲು ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಗತ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದಾನದ ಮಹತ್ವ ಅರಿಯಬೇಕು. ಸಹಜ ದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ದೇವರ ಗುಣಗಳು ಮಾನವರಿಗೂ ಲಭಿಸಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪೂರ್ವಜರು ಮಠ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬದುಕಿಗೆ ಧರ್ಮ ಅಗತ್ಯ. ಸ್ನೇಹ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆದರೆ ದ್ವೇಷ ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷ, ಪರನಿಂದನೆ ಕೈಬಿಟ್ಟರೆ ಉತ್ತಮ ಬದುಕು ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆಳೆಸುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಯುವಕರು ಕೃಷಿ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪರರು ಮಾಡಿದ ಅಪಕಾರಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮರೆಯಬೇಕು. ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಿವನ ಅಂಶವೇ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>‘ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಯಡೇಹಳ್ಳಿ ಧಾನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶಕ್ತಾನುಸಾರ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಸಹಕಾರ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದ ಒಗ್ಗಟಿನ ಫಲವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಬದುಕನ್ನು ಹಸನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಸದಾ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಪರಸ್ವರ ಪರೋಪಕಾರ ಗುಣ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ವರಿವರ್ತನೆಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ. ಕೋಪದ ಕೈಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡುವುದರ ಬದಲಿಗೆ ದ್ವೇಷರೋಷಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೊನ್ನಾಳಿ ಹಿರೇಕಲ್ಮಠದ ಒಡೆಯರ್ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಎಂ. ಹಾಲೇಶಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಜಿ.ನಂದ್ಯಪ್ಪ, ರೈತ ಮುಖಂಡ ಎಚ್.ಆರ್.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮನೋಹರ ಮಠದ್, ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕರಿಯಣ್ಣ, ಸಿ.ಹನುಮಂತು, ಎಂ.ಪಾಲಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಎಚ್.ಬಸಪ್ಪ, ಎಚ್.ಎನ್.ನಾಗರಾಜ್, ದೇವರಾಜ್, ಯುವರಾಜ್, ಮನೋಹರ್, ಕೆ.ಪಿ.ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಶೇಖರಪ್ಪ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಗದ್ದೆ ಮಂಜಣ್ಣ, ಆರ್.ದಿನೇಶ್, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-42-137640601</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>