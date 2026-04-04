ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಬೆಂಬಲ: ಹಾಲಪ್ಪ ಹರತಾಳು

ಹೊಸನಗರ: 'ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಏ. 5 ಹಾಗೂ 6ರಂದು ನಡೆಯುವ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲವಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹಾಲಪ್ಪ ಹರತಾಳು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದೆವು. ಈ ಬಾರಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ' ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಸತೀಶ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿ. ಸ್ವಾಮಿರಾವ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಒಬಿಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ಎನ್. ಸುಧಾಕರ್, ಆಲುವಳ್ಳಿ ವೀರೇಶ್, ಎನ್.ಆರ್. ದೇವಾನಂದ್, ಹಾಲಗದ್ದೆ ಉಮೇಶ್, ಮಂಡಾನಿ ಮೋಹನ್, ಎ.ವಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಎಚ್.ಎನ್. ಶ್ರೀಪತಿ ರಾವ್, ಚಿಕ್ಕಮಣತಿ ಗಣೇಶ್, ಬಿ. ಯುವರಾಜ್, ಮೆಣಸೆ ಆನಂದ್, ಬುಕ್ಕಿವರೆ ರಾಜೇಶ್, ಬಸವರಾಜ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>