ಆಲಗೇರಿಮಂಡ್ರಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದಲೇ ಶೇಡಿನ ಕೆರೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ: ಈಡೇರಿದ ಸಂಕಲ್ಪ

ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಳು ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಶೇಡಿನಕೆರೆ ಇಂದು ಮದುಮಗಳಂತೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆರೆ ಅಂಗಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಗಿದೆ.
ಶರಣಗೌಡ ಜೆಸಿಬಿ ಆಪರೇಟರ್
ಸಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಂಬಲ
ಕೆರೆಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಯಜೋಡಿಸುವಮತೆ ಬಟ್ಟೆಮಲ್ಲಪ್ಪದ ಸಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಕೆರೆ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರೇರೆದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಧನುಷ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆರೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ರೂಪುರೇಷೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳಿಂದ ಹಾಳು ಕೂಪದಂತಾಗಿ ಅಸ್ಥಿತ್ವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಶೇಡಿನಕೆರೆ ಇಂದು ಸಕಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ತೆರೆದು ಕೊಂಡಿದೆ.