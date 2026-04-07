ಕನಸಿನ ಹಾದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಸಾಥ್

ಚಿಕ್ಕಜೇನಿ (ಹೊಸನಗರ): ಮುಗಿಲತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದ ಮರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಾಗಿದ್ದ ಡಾಂಬರು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಸಿಲು ಆಗಷ್ಟೇ ರಣರೂಪ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಅದರ ನಡುವೆಯೇ ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಹೊರಟಿದ್ದ ಪಾದಯಾತ್ರಿಗಳ ತಂಡ ಸೋಮವಾರ ಚಿಕ್ಕಜೇನಿಯತ್ತ ಹೊರಟಿತ್ತು.

ನಗರದ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಹೊರಟಿದ್ದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ತಂಡ, ರಾತ್ರಿ ಹೊಸನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿತ್ತು. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂಬಾರು, ಕೋಡೂರು ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚಿಕ್ಕಜೇನಿಯತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದರು. ಹೊಸನಗರ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಕ್ಷೆಯುಳ್ಳ ಬಾವುಟ, ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಚಿತ್ರ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿ ಬಂದವರು ಕೋಡೂರು ದಾಟಿ ಚಿಕ್ಕಜೇನಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿನ ಸಿಡಿ ಹಳ್ಳದ ದಂಡೆಯ ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ಚಿಕ್ಕಜೇನಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಗದ್ದಲ, ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ಸದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ವಿರಾಮ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದವರನ್ನು ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಗ್ರಾಮೀಣರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ನಿಂತು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಂಬಾರುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಉಪಾಹಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಕೋಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಾನಕದೊಂದಿಗೆ ಉಪಚರಿಸ ಲಾಯಿತು. ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಹಣ್ಣು–ಹಂಪಲು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿದರು. ಎರಡೂವರೆ ದಶಕಗಳ ತಮ್ಮ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಈ ಹೆಜ್ಜೆಗಳೇ ದಾರಿಯಾಗಲಿವೆ ಎಂಬ ಆಶಾಭಾವ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಪಾದಯಾತ್ರೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಿನಿಮಾ, ಜಾನಪದ ಹಾಡು, ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಕಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಹಾಡಿದ ಕಲಾವಿದರು, ಹೊಸನಗರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಚಿಕ್ಕಜೇನಿಯ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಸಭೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಜೆ ರಿಪ್ಪನ್ಪೇಟೆ ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಮೂಹದೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಹವಾಲು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಂದಡಿ ಇಟ್ಟಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ