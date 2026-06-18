ಹೊಸನಗರ ಬಸವಣ್ಣ ಶೇಡಿನಕೆರೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

<p>ಹೊಸನಗರ: ‘ಕೆರೆಯು ಊರಿನ ಜೀವಾಳ. ಕೆರೆ ತುಂಬಿದ್ದರೇ ಆ ಊರು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಸದಾನಂದಾಶ್ರಮ ಮೂಲೆಗದ್ದೆ ಮಠದ ಅಭಿನವ ಚನ್ನಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರಿದ್ರಾವತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಲಗೇರಿ ಮಂಡ್ರಿ ಬಳಿ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಂಡ ಬಸವಣ್ಣ ಶೇಡಿನಕೆರೆಯನ್ನು ಈಚೆಗೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಒಂದು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವುದೆಂದರೇ ಆ ಊರು ಪ್ರಗತಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಸಿಐ ಸಂಸ್ಥೆಗಳವರ ಕಾರ್ಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆರೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಣುವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಶ್ರಮವೂ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸೇವಾಕಾರ್ಯ ಅಪೂರ್ವ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪದ ಸಾರಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಸಿಐ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹರತಾಳು ಹಾಲಪ್ಪ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಟಗೋಡು ಸುರೇಶ್, ವಕೀಲ ಕೆ.ಎಸ್. ಪ್ರಶಾಂತ್, ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಗೌಡ, ಶೈಲಜಾ ಯೇಸು ಪ್ರಕಾಶ್, ಎನ್. ಆರ್. ದೇವಾನಂದ, ಪಿಡಿಒ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಸತೀಶ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಕೆರೆಗೆ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಯ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಭೂಮತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು. ರಕ್ಷಿತಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-42-1083720381</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>