ಪಟ್ಟಣದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮರಗಳು ಸಹಕಾರಿ: ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಮಲೆಬೈಲು

<p>ಹೊಸನಗರ: ‘ಪಟ್ಟಣದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮರಗಳು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ‘ನನ್ನೂರು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ’ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಸತತ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಮಲೆಬೈಲು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಸೇರಿ ನನ್ನೂರು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಬ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವೇ ಹೊತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘಟನೆಯ ಸುರೇಶ್ ಬಿ.ಎಸ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅರಳಸುರುಳಿ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಮಾಧವ, ಕೇಶವ್ ಪೊಲೀಸ್, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅರಳಸುರಳಿ, ಮನೋಹರ್, ಹರೀಶ್ ಮಲೆಬೈಲು, ಹರ್ಷ ಕನ್ನಳ್ಳಿ, ಸುಂದರಣ್ಣ, ಮುಕೇಶ್, ಪ್ರದೀಪ ಕೆ.ಆರ್, ರಂಗನಾಥ ಭಟ್, ಹರ್ಷ ಸುಂದರ್ ದಾಸ್, ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ, ಯೋಗರಾಜ್, ರವಿ ಕುಮಾರ್, ನಾಗೇಶ್ ಹಿಲಕುಂಜಿ, ಹರೀಶ್ ರಾವ್, ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಉಮೇಶ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಸುಧಾಕರ್ ಮಳಲಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೆಪಿಸಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಪೂರ್ಣೇಶ್, ರೇಷ್ಮಾ ಹರೀಶ್, ಶೈಲ ಕೇಶವ, ದಿವ್ಯ ಮಧು, ಸುಶೀಲ ಕೃಷ್ಣ, ರಕ್ಷಿತಾ ಸುಂದರೇಶ್, ವನಜಾಕ್ಷಿ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಸರಿತಾ ಮಂಜುನಾಥ್, ಅಮೃತಾ ಉಮೇಶ್, ಮಂಜು ಕೇಶವ, ಗುರು ಎರಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-42-1845533210</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>